Hugh Grant a nyilvánosság segítségét kéri, miután feltörték az autóját

Hugh Grant a nyilvánosság segítségét kéri, hogy visszakapja ellopott forgatókönyvét, írja a Bors. Az 58 éves angol színész autóját vasárnap este törték fel Londonban és az egyik táskában, amit a tolvajok elvittek, benne volt az a forgatókönyv is, amin az utóbbi időkben dolgozott. Bár a színész sok esélyt nem lát arra, hogy visszakapja a munkáját, egy próbát azért tett és a Twitteren kérte rajongói segítségét:

In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my bag, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children’s medical cards. Coach Films ,Ealing St Mary's Ealing Green W5 5EN*

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) January 13, 2019