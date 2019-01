Ricky Gervais szemét akar lenni, de nagyon, mégsem megy neki

Ricky Gervais komikus-színészt a magyarok leginkább az Office című sorozatból ismerhetik. Gervais most egy másik sorozatban, az Afterlife (Túlvilág) folytatásában tér vissza, nem kisebb szerepben tetszelegve, mint a Teremtőében.

A vígjátéksorozat egy a feleségét éppen elvesztő férfiről szól, aki mindenre elszántan meg akarja büntetni a világot és a környezetét elkeseredettségében. Mindent bevet, arrogáns lesz, keményen beszól mindenkinek, de viselkedésébe folyamatosan belezavar közeli baráti köre kedvessége és együttérző figyelmessége. Mindez odáig „fajul”, hogy a férfi, akaratán kívül, szépen lassan jobb emberré válik.

A sorozatot a Netflix rendelte be, ahol március 8-án debütál az Afterlife.

Ricky Gervais plays Tony, a guy who's lost his wife and is trying to punish the world one savage put-down at a time. He's joined by a cast of hilarious British comedians and actors on an emotional rollercoaster. After Life is coming 8 March pic.twitter.com/Klel5YUrmg

