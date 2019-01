Majdnem tíz egész másodpercet kaptunk a Trónok harca folytatásából

Jó, nem kell telhetetlenkedni.

Nyúlfarknyi ízelítőt kaptunk az idén záróévaddal érkező Trónok harcából – alig pár másodperc, de így is rajongói teóriák tucatjait fogja elindítani. Az HBO persze nem kapkod, ez még nem trailer, csak egy kis beharangozása nagy vonalakban annak, amit idén piacra terveznek dobni. Így a Trónok harca friss képkockái mellett akad némi Watchmen és True Detective, de a Hatalmas kis hazugságok, a Barry, a Válás és Az alelnök új évada, de a Csernobil című új sorozat vagy a Helen Mirren főszereplésével készült Catherine the Great is fel-felvillan. A Trónok harca áprilisban jön, de a fenti felsorolásból is sejthető, hogy addig sem fogunk unatkozni, ah az HBO-n múlik.