Trónok harca-hőssel, filmet készítenek a Last Christmas című dalból

Emilia Clarke főszereplésével készül a Wham sokak által ismert, Last Christmas című karácsonyi dal történetét feldolgozó film. A 32 éves brit színésznőt sokan ismerik a Trónok harcából, de egyebek mellett szerepelt a Solo: Egy Star Wars-történet és a Mielőtt megismertelek című filmekben is.

A produkciót már forgatják Londonban, de más helyszíneken is lesznek felvételek. A filmet Paul Feig rendezi, aki korábban a Kém vagy a Szellemirtók című filmeken is dolgozott. A szereposztásban Clarke-é mellett Henry Golding, Emma Thompson és Michelle Yeoh neve is olvasható. A forgatókönyvet Emma Thompson és Greg Wise írta.

A Last Christmas a 2016-ban elhunyt George Michael, a Wham! énekesének emlékét idézi fel.

A film 2019 karácsonyán tekinthető meg a mozikban.

(MTI)

Kiemelt kép: CHRIS DELMAS / AFP