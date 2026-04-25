Túszejtés miatt vonult ki a rendőrség és a TEK Kelenföldön

admin Dienes Gábriel
2026. 04. 25. 14:05
Egy nőt nem engedtek ki egy lakásból.

A Bikás park közelében, az Etele úti társasház 2. emeletén egy férfi kést szorított a barátnője torkához, a környéket lezárták, a rendőrség mellett a Terrorelhárítás Központ (TEK) és mesterlövészek is érkezhettek a helyszínre – értesült a Blikk.

A 24.hu-hoz is érkezett információ arról, hogy a TEK részvételével túszmentési akciót folytathatnak Kelenföldön.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a megkeresésünkre azt válaszolta, hogy szombat reggel 9 óra 47 perckor érkezett bejelentés hozzájuk amiatt, hogy egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van.

