Szombaton tartják a XIII. országos rendőr- és tűzoltónapot egész napos programokkal a Városligetben.

A rendezvény előtt reggel hazai és nemzetközi, régi és új szolgálati autók, illetve történelmi egyenruhába öltözött rendőrök és tűzoltók vonultak fel szirénázva Budapesten. A rendőrségi konvoj az I. kerületi Szent György térről indult, a tűzoltók a III. kerületi Flórián térről vonultak a Hősök terére. Itt a konvojhoz csatlakozott a Magyar Rendőrség Zenekara, a Katasztrófavédelem Központi Zenekara, a Hagyományőrző Rendőrszázad, valamint az Országgyűlési Őrség díszegysége, és együtt vonultak a Városligetben felállított nagyszínpad elé.

A hivatalos programot 10 órakor Budapest rendőrfőkapitánya és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője nyitotta meg a Városligetben.

A rendőrök napja pénteken, Szent György ünnepén volt, míg a tűzoltókat május 4-én, Szent Flórián napján ünneplik.