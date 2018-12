Ha nem is tiltaná be, de Putyin kontrollálná a rapet Oroszországban

Vlagyimir Putyin egy kulturális tanácsadókkal tartott, szombati megbeszélésén az orosz rap került megvitatásra, miután a letartóztatták a közkedvelt és szókimondó, Husky néven ismertté vált Dimitrij Kuznyecov orosz rappert, írja az nme.com. A zenészt még novemberben vették őrizetbe Krasznodarban, mert egy autó tetején kezdett rappelni a rajongóinak, miután a hatóságok nem engedélyezték a koncertjét. A bíróságon azzal vádolták, hogy engedély nélküli gyűlést szervezett és nem engedelmeskedett a rendőrségnek, így garázdaság vádjával 12 nap börtönbüntetésre ítélték.

Husky fellépéseit amúgy több orosz városban is betiltották már. Ez többek között annak köszönhető, hogy szövegeiben sokszor odaszúr az orosz hatóságoknak, de előfordult, hogy Putyinnak is. Természetesen, nem ő az egyetlen előadó, aki rendszerkritikus szövegeket fogalmaz meg és ezért előállítják. Nemrég egy Monetochka nevű énekes és a Friendzona punk együttes fellépéseit is lefújták.

Az orosz elnök éppen ezért fontosnak tartja a rapről való értekezést. Bár betiltani nem tervezi a műfajt, szerinte „vezetni és diktálni kell azt‚.

„Hogyan tegyük ezt, hogyan vehetjük át és terelhetjük a szükséges irányba … ez a legfontosabb kérdés” – mondta, aki szerint ugyanis a rap hár alap pilléren nyugszik: a szexen, a drogokon és a tiltakozáson.

„A három dolog közül a kábítószer ad a legnagyobb aggodalomra okot. Ez nyilvánvaló, a nemzet leépülésének útja” – mondta.

Nem csoda, hogy az orosz underground rap jelenet egyre népszerűbbé vált az elmúlt években és számos rajongót szerzett világszerte. Az egyik legtöbbször streamelt szám idén a kazah rapper, Jah Khalib Medinája volt.

Persze még mindig a Pussy Riot orosz feminista punk-rock banda, mely polgárpukkasztó és erősen rendszerkritikus fellépéseivel igyekszik társadalmi-politikai problémákra felhívni a figyelmet.

