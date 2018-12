Ez a háború csak a kezdet

Tavasszal mutatják be a Marvel Kapitányt, mely a Marvel első női szuperhősfilmje. A filmhez most újabb szinkronos előzetes érkezett, melyből még több információt tudunk meg:

A kilencvenes években játszódó történetben a Brie Larson által formált Carol Danvers vadászrepülőgép-pilótából szuperharcossá válik, és Marvel Kapitányként a galaktikus kommandó tagja lesz. Az új előzetesből azonban most az is kiderült, hogy Danvers úgy tett szert szuperképességére, például repülési tudományára, hogy a baleset követkztében DNS-e összekeveredett egy földönkívüliével. A nő legfőbb vágya viszont az, hogy megtudja, ki is volt ő valójában, mielőtt Marvel Kapitány lett volna belőle.

Az Anna Boden – Ryan Fleck (Fél Nelson, Nyomás alatt) páros rendezte filmben Larson mellett Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Djimon Hounsou, Clark Gregg, Robert Kazinsky és Annette Bening is feltűnik majd.

A Marvel kapitány március 7-én kerül a magyar mozikba.

Kiemelt kép: Walt Disney/Marvel Studios