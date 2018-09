Különleges Aranyélet-bulit szervez a Wellhello

Elnökinek ígérkezik az esemény, amelyen koncert és vetítés is lesz.

Amerikában is bemutatják az Aranyéletet

Az HBO jelentette be, hogy különleges bulit szervez Fluor és Diaz, azaz a Wellhello párosa a nagy sikerű Aranyélet október 14-én induló harmadik, befejező évadához időzítve:

koncerttel egybekötött vetítést rendeznek, ahol az új évad első részét vetítik le premier előtt.



Ráadásul 1300 szerencsés ingyen részt vehet az eseményen, amelyre online lehet jelentkezni.

Végre lett egy magyar sorozat, amely olyan magasra tette a lécet, amit nehéz lesz megugrania másnak. Nemcsak itthon, de a külföldi mezőnyben is. Világszínvonal!

– Fluor Tomi.

Mit kell tenni ahhoz, hogy valaki ott lehessen az elnöki bulin?

Mindössze egy HBO GO voucher kódot kell igényelni az http://hbo.helloevent.hu/ oldalon, amivel két hónapnyi ingyen HBO GO hozzáférés mellett esélyt kapsz az eseményen való részvételre is.

A 350 leggyorsabb játékos garantáltan ott lehet az eseményen, tehát érdemes sietni.

Az Aranyélet egy olyan magyar sorozat, amire joggal lehetünk büszkék, mert világszínvonalú. Fordulatos, izgalmas, sosem unalmas, mindig meg tud lepni. Alig várom a harmadik évadot

– Diaz.

Az Aranyélet premier előtti vetítés és Wellhello-koncert október 12-én lesz az Akvárium Klubban.

Kiemelt kép: HBO Magyarország/Sághy Tímea