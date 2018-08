Hollywoodban készít zombifilmet Mundruczó Kornél

Gal Gadot is játszhat Mundruczó Kornél hollywoodi sci-fijében

Mundruczó Kornél hozhatja végre össze az Inherit the Earth című filmet, amit már 2011 óta fejlesztenek. A képregény alapján készülő scifi a sztori jelenlegi verziója szerint a távoli jövőben fog játszódni, ahol a Föld utolsó túlélőjét, egy kislányt robotok védenek meg a bolygón tobzódó zombiktól.

A film forgatókönyvét Mundruczó felesége, Wéber Kata fogja írni, a filmet a Sony készíti el. Wéber jegyezte a rendező legutóbbi két filmjének, a Fehér istennek és a Jupiter holdjának forgatókönyveit is, valamint Mundruczó számos alkotásában is játszott színészként. A projekt előtt még nem sima az út, a sztori pedig még számos változtatáson keresztülmehet, mielőtt elkezdik a produkciót. A film eredetileg a The Walking Dead és a Zombieland sikerét akarta meglovagolni, de sok idő eltelt már 2011 óta, így lehet, hogy teljesen más formában kerül végül képernyőre.

Ez a projekt azért külön jó hír a rendezőnek, mert Mundruczó korábbi hollywoodi filmterve, a Deeper sajnálatos módon dugába dőlt, mivel a forgatókönyvíró Max Landis belebukott a #MeToo botrányba. Ebben az alkotásban egyébként Gal Gadot és Bradley Cooper játszottak volna.

Kép: MTI/EPA/Sebastien Nogier