Szélütést kapott Terry Gilliam

Hamarosan kiderül, vajon az ő filmje zárhatja-e a Cannes-i Filmfesztivált.

Pár hete jelentették be, hogy Cannes-ban mutatkozik be Terry Gilliam évtizedek óta készülő filmje, Az ember, aki megölte Don Quijotét, ezzel egyidőben pedig a francia mozik is műsorra tűznék. Mindez azonban veszélybe került, ugyanis Paolo Branco producer ugyanis pereskedik a film jogaiért, azt állítva, hogy nem Gilliam, hanem ő birtokolja azokat. A vitában a napokban születik bírósági döntés, az IndieWire szerint Gilliam azért nem tudott megjelenni a május 7-i tárgyaláson, mert enyhe szélütést kapott. A 77 éves rendezőt kórházba is vitték, de állítólag már otthon van.

Az ember, aki megölte Don Quijotét a filmtörténet egyik legelátkozottabb projektje. Gilliam még húsz éve kezdte el forgatni Johnny Deppel, de a forgatás igazi szélmalomharcnak bizonyult: árvizek, pénzügyi gondok, színészi sérülések akadályozták, hogy elkészülhessen a főmű. Most végre kész, Adam Driverrel és Jonathan Pryce-szal a főszerpben, de úgy tűnik, még itt is akadhatnak buktatók, hogy miként jut el a nézőkhöz. Reméljük, Gilliam kálváriája véget ér, és végül bemutathatja Cannes-ban a filmet.

Itt az előzetes:

