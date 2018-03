Otthagyja a Facebookot a Massive Attack

Mi is írtunk arról, hogy a Donald Trump kampányának dolgozó egyik adatlabor, a Cambridge Analytica (CA) ötvenmillió felhasználó adataiból készített profilelemzést, hogy beazonosíthassa politikai nézeteiket, adott témák iránti érzékenységüket, majd ezeket felhasználva a választásokon a republikánusok felé próbálta hajtani őket ilyen-olyan módszerekkel.

Talán minden idők egyik legnagyobb adatkezelési botrányába keveredett ezzel a Facebook, emiatt pedig a Massive Attack együttes már be is jelentette, hogy amíg a közösségi oldal nem lesz biztonságosabb, addig törlik magukat, ezt Twitter oldalukon közölték.

In light of FB’s continued disregard for your privacy, their lack of transparency and disregard for accountability – Massive Attack will be temporarily withdrawing from FB

