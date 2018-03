Enyedi Ildikó: “Azt gondolom, hogy nem mi fogunk nyerni”

A Testről és Lélekről rendezője órákkal a díjkiosztó előtt vallott a filmmel kapcsolatos érzéseiről.

A magyar filmvilág hónapok óta lázban ég, hiszen a Saul Fia 2016-os, illetve a Mindenki 2017-es sikere után idén is erős filmmel képviseltetjük magunkat az Oscaron: a már eddig is számos díjat bezsebelt Testről és Lélekről néhány óra múlva ugyanis a legjobb idegennyelvű filmnek járó aranyszobrocskát zsebelheti be a gálán, melynek történéseit mi is élőben közvetítjük majd.

De vajon mennyi esélye van a magyar filmnek? A Marie Claire alig egy nappal a gála előtt, a rendező és a film tiszteletére rendezett fogadáson kérdezte a rendezőnőt – többek közt a film központi színhelyét adó marhavágóhídról:

“Hogyan merült fel Önben az az ötlet, hogy a film helyszíne, a szereplők munkahelye egy marhavágóhíd legyen? Komplex az élet. Nagyon sok kegyetlenség is van benne – megtanultuk ezt nagyon ügyesen nem észrevenni, nem odanézni… Van egy csomó vágóhíd, és van egy csomó más nagyon kemény dolog is a világban, amiről úgy döntünk, hogy jobb, hogyha nem veszünk tudomást róla. Azt hiszem teljes életet csak az élhet, aki tudja miben él.” Igen, korábban valahol nyilatkozta is, hogy nagyon sokan szinte alvajáróként élik le az életüket. Hogyan éli meg magának az életnek az élményét? Igyekszem jelen lenni abban, amiben vagyok, ahol vagyok, amit éppen csinálok. Akivel beszélek… Ez egy nagyon egyszerű dolog, de mégis elég ritkán csináljuk.

Vagy épp a győzelemmel kapcsolatos reményeiről:

Például ez most egy nagyon speciális élethelyzet, hogy Oscar-jelölt rendezőként itt van az Oscaron… Ezt hogyan éli meg? Én azt várom… azt gondolom, hogy nem mi fogunk nyerni. De nem baj, mert akkor a következő filmmel vissza fogunk jönni. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen jó filmek között vagyok, nagyon örülök, hogy ilyen jó alkotók között vagyok. Egy ilyen társaságban büszke lehetek arra, hogy egyik vagyok az ötből. És örülök, hogy végig csinálom ezt az egészet és belelátok, hogy hogy működik ez az egész masinéria. Miért gondolja, hogy nem a Testről és Lélekről fog nyerni? Ez egy praktikus gondolat, amiatt (amiről olvasni is lehetett), hogy nem volt jól felépítve a kampány, vagy inkább egy intuitív gondolat, egy megérzés? Ez egy praktikus gondolat. Kevésbé ismert mint a többi. Az utolsó körben az dönt, hogy mennyien szavaznak. Egyszerűen az előző körökben azok szavaztak, akik bizonyítottan látták a filmet, ők tovább juttatták, most bárki szavazhat és érthető módon azoknak a filmeknek, amelyekről több szó van, komolyabb eséllyel indulnak holnap.

