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Nagyvilág

Trump elvenné a beszédét nem közvetítő tévék engedélyét

trump
Getty Images North America / AFP
24.hu
2026. 07. 17. 07:13
trump
Getty Images North America / AFP
Az amerikai elnök beszédében Kínát vádolta azzal, hogy komoly befolyást próbál gyakorolni az amerikai választásokra.

Donald Trump amerikai elnök visszavonná azoknak a tévétársaságoknak a műsorengedélyét, amelyek nem közvetítették élőben csütörtök esti beszédét, ami elsősorban a nemzeti választási folyamatba való állítólagos külföldi beavatkozásra összpontosított – írja az MTI. A beszéd négy hónappal a félidős választások előtt hangzott el.

Összesküvést sejt

Az amerikai elnök azt mondta, hogy azok a csatornák, amelyek nem sugározták a beszédét, „összeesküvést” szőnek, és vissza kellene vonni az engedélyüket.

Tudták, miről szól. Mivel nem tetszik nekik a téma, mert tudják, mennyire korrupt a rendszerünk, de nem akarják nyilvánosságra hozni, ezért ők és a média más szereplői az összeesküvés részesei” – mondta az amerikai elnök. „Az ilyen típusú csalásnak a (műsorszórási) engedély visszavonásával kellene járnia

– jelentette ki Donald Trump, aki elsősorban Kínát vádolta azzal, hogy komoly befolyást próbál gyakorolni az amerikai választásokra.

Alkotmányos jogok

A három nagy amerikai televíziós csatorna közül kettő, az ABC és az NBC, továbbá a CNN nem közvetítette főműsoridőben elhangzó elnöki beszédet élőben.

A szakértők szerint a csatornákat alkotmányos jogok védik, hogy eldöntsék, mit sugároznak. Általános gyakorlat szerint a műsorszolgáltatók a legtöbb ilyen beszédet azzal az indokkal sugározzák, hogy közérdekű információkat szolgáltatnak.

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