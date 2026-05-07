Megölték a Hezbollah elitegységének parancsnokát

Az izraeli hadsereg csütörtökön megerősítette, hogy végzett a Hezbollah libanoni mozgalom elitegységének számító Radván dandár parancsnokával, Málik Balúttal.

A tájékoztatás szerint Balút egy bejrúti légicsapásban, szerda este vesztette életét. Az akcióban végeztek a helyettesével és a Hezbollah több más fegyveresével is.

Balút halálát Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter közös közleménye mellett egy, a Hezbollahhoz közeli, névtelenséget kérő forrás is megerősítette.

Az NNA libanoni hírügynökség úgy tudja, a légicsapás a Bejrút déli részén lévő, a Hezbollah egyik központjának otthont adó Gobejri nevű körzetét érte, és, libanoni biztonsági források szerint találat érte azt az épületet is, ahol a Radván dandár vezetői találkoztak.

Szerdán a libanoni egészségügyi minisztérium szerint legkevesebben 11-en haltak meg izraeli légicsapásokban. A tárca azt közölte, csapás érte a ország több térségét, hozzátéve, hogy a sebesültek között hat gyerek is van.

A mostani volt az első, Bejrútot érő izraeli légicsapás a zsidó állam és a Hezbollah között áprilisban megkötött tűzszünet óta.

Az Izrael és a Hezbollah között március elején kirobbant harcoknak a libanoni egészségügyi tárca adatai szerint az arab országban már csaknem 2700 halálos áldozata és több mint 8200 sebesültje van. Az összecsapások miatt körülbelül egymillióan kényszerültek otthonaik elhagyására.