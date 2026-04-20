Izrael bocsánatot kért az IDF-katona által szétvert Jézus-szobor miatt

Bocsánatot kért az izraeli külügyminiszter az X-en a zsidó állam nevében egy izraeli katona tettéért, aki kalapáccsal ütéseket mért egy Jézus-szoborra Libanon déli részén.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy egy, a közösségi médiában széles körben terjedő felvételen látható rongálást egyik katonája követte el. A képen egy izraeli katona látható, amint kalapáccsal veri a megfeszített Jézust ábrázoló szobornak a keresztről leesett fejét.

Az első vizsgálat eredményeként (…) megállapítást nyert, hogy a fényképen egy izraeli katona látható, aki Libanon déli részén teljesít szolgálatot. A vizsgálat eredményei alapján megfelelő intézkedéseket fogunk hozni az érintettel szemben

– írta a hadsereg hétfőn az X-en, azt hangoztatva, hogy az ügyet „a legnagyobb szigorral” fogják kezelni.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter elítélte, szégyenletesnek és megalázónak nevezve a cselekményt. „Meggyőződésem, hogy a szükséges szigorú intézkedéseket meg fogják hozni eme gyalázatos tett elkövetői ellen” – írta az X-en. „Elnézést kérünk az incidensért, valamint minden kereszténytől, akinek érzéseit megsértettük” – tette hozzá.

Arab médiumok állítása szerint a szobor Libanon déli részén, az izraeli határ közelében fekvő Debl keresztény faluban állt.

Az izraeli hadsereg jelezte, hogy „segít a közösségnek a szobor helyreállításában”, és közölte, „nem áll szándékában megrongálni a polgári infrastruktúrát, beleértve a vallási épületeket és a vallási jelképeket”.

Az izraeli csapatok a térségben maradtak, és vasárnap újabb házakat romboltak le a libanoni állami hírügynökség, az ANI szerint. (MTI)