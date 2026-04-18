Legalább hat embert megölt egy lövöldöző Kijev utcáin

Lőfegyveres támadás és túszejtés történt egy kijevi szupermarketnél szombaton, legkevesebb hatan meghaltak és többen megsérültek – írja az MTI Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter közleménye nyomán. A támadó férfit rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

A férfi az utcán kezdett lövöldözni a járókelőkre, majd túszokat ejtett egy közeli szupermarketben. A tájékoztatás szerint a rendőrség különleges alakulatai megrohamozták az áruházat, miután a túsztárgyaló nem tudott kapcsolatot teremteni a támadóval. A férfi a rendőrökre is rálőtt az akció során. Volodimir Zelenszkij elnök megerősítette, hogy a támadásnak legalább öt halálos áldozata van és további tíz ember megsebesült.

Kijev polgármestere már legalább 15 sérültről számolt be, akik között egy gyermek is volt. Tízüket korházba szállították, az egyik kórházban ápolt nő később elhunyt, így a halálos áldozatok száma hatra emelkedett – adta hírül a BBC.

Ukrajna legfőbb ügyésze arról beszélt, hogy az elkövető egy 58 éves férfi, aki Moszkvából származik, és automata fegyverrel kezdett lövödölzni. Mindezek előtt az elkövető lakásában tűz ütött ki, amelyet feltehetőleg egy általa detonált robbanószerkezet okozott.