Zelenszkij kárpátaljai magyarokkal találkozott, Szijjártó kiakadt

A kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Beszélgettünk, és számos fontos témát megvitattunk. Mindenekelőtt a következő télre való felkészülést, a vállalkozások áttelepítését, a helyi önkormányzatok szerepvállalását a költségvetés feltöltésében, a külföldön tartózkodó ukránok hazatérését, valamint a katonák és veteránok rehabilitációját

– írta Zelenszkij az X-en, majd megköszönte a helyi magyaroknak a találkozót, a kitartást ezen a nehéz télen és a front támogatását. A katonák kitüntetéseket is kaptak.

Mindez nem nyerte el a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter tetszését, aki szerint az ukrán elnök színházat játszik napokkal a magyar választások előtt.

Zelenszkij elnöknek nem három nappal a parlamenti választás előtt kellene Kárpátaljára látogatnia és színházat játszania, hanem sürgősen be kellene fejeznie a kényszersorozásokat, a nyílt utcai embervadászatokat és haladéktalanul vissza kellene adnia a kárpátaljai közösségtől 2015 óta elvett kisebbségi és anyanyelvhasználati jogokat

– írta a Facebookon.

A kampány előtti hetekben sorra szivárogtak ki Szijjártó telefonbeszélgetései Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel: kiderült, hogy többek között együttműködtek az orosz oligarchák EU‑szankcióinak enyhítésében is.