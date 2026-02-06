Teljesen átalakulhat a TikTok felülete Európában

Az Európai Bizottság arra kötelezné a TikTokot, hogy teljesen alakítsa át az alkalmazás a felületét, és tegye kevésbé addiktívvá a platform használata – írja a BBC. Szerintük a TikTok-függőség komoly veszélyt jelent nemcsak a fiatalkorúakra, hanem a felnőttekre is, ezért arra utasíthatják az céget, hogy szüntesse meg a végtelen görgetés lehetőségét, és a képernyőhasználat során bizonyos időközönként iktasson be szünidőt.

Ha nem tartják be az előírásokat, az EU akár az éves bevételének hat százalékával is bírságolhatja a TikTokot. Ez a 2024-es adatok alapján egymilliárd dollárnál nagyobb összeg is lehet.

Az Európai Bizottság még 2024 februárban indított átfogó vizsgálatot a kínai nagyvállalattal szemben, mert szerintük az applikáció meglehetősen addiktív kialakításával megsértették az EU-s digitális szolgáltatásokról szóló törvényt.

A vizsgálat megállapítása szerint az, hogy a platform állandóan új videókkal jutalmazza a fogyasztót, „robotpilóta-üzemmódba” helyezi a felhasználó figyelmét, ami az önkontroll elvesztése miatt a súlyos függőség állapotához vezethet.

Nem ez az első eset, hogy az európai törvényhozás fellépne a közösségimédia-platformok káros hatásaival szemben. Az év elején a francia parlament alsóháza elfogadott egy törvényjavaslatot, amely betiltaná a közösségi média használatát a 15 évnél fiatalabbak körében. Emellett a spanyol kormány is a közösségi média betiltása mellett tette le a voksát, a 16 éven aluliak számára korlátoznák az ilyen alkalmazásokhoz való hozzáférést, az ehhez szükséges jogszabályok elfogadásának folyamatát a jövő héten kezdhetik meg.

Ausztráliában már tavaly decemberben betiltották 16 év alatt a közösségi média – köztük a TikTok – használatát.