guatemalabörtönfegyházlázadás
Nagyvilág

Lázadás után megrohamozott egy börtönt a guatemalai rendőrség

Megrohamozott a guatemalai rendőrség egy börtönt, miután abban és másik kettőben lázadás tört ki.
JOHAN ORDONEZ / AFP
24.hu
2026. 01. 18. 20:39
Megrohamozott a guatemalai rendőrség egy börtönt, miután abban és másik kettőben lázadás tört ki.
JOHAN ORDONEZ / AFP
Elszabadult az erőszak az országban, hétfőre országosan oktatási szünetet rendeltek el. A lakosokat arra kérik, lehetőleg ne hagyják el otthonaikat.

Három guatemalai börtönben történt lázadást követően a rendőrség megrohamozta az egyik fegyintézetet és kiszabadította az ott túszul ejtett börtönőröket –  közölték vasárnap a helyi hatóságok az MTI beszámolója szerint.

A rendőrség állítja, Escuintla városának börtöne ismét a rendvédelmi szervek ellenőrzése alatt áll, és az akció során sikerült elfogni Aldo Duppie-t, ragadványnevén El Lobót, a Barrio 18 nevű bűnszervezet összesen több mint 2000 év börtönre ítélt fejét.

Elszabadult erőszak

A mentőszolgálatok a történteket követően rendőrök elleni sorozatos támadásokról számoltak be Guatemalaváros térségében, ezek során egy bandatag és a rendvédelmi szervek legalább hét tagja vesztette életét, és tízen megsebesültek.

Az erőszak miatt hétfőn országosan oktatási szünetet rendeltek el. David Boteo országos rendőrfőnök az erőszakra tekintettel azt javasolta a lakosoknak, hogy lehetőleg ne hagyják el az otthonaikat.

A Prensa Libre című helyi lap közzétett egy felvételt arról, hogy szombaton az ország három börtönében fellázadtak a fegyencek és mintegy 40 börtönőrt túszul ejtettek a fogva tartási körülmények javítását követelve.

A rendőrség és a hadsereg alakulatai válaszul körbevették a Guatemalavárosban, Escuintlában és az Quetzaltenangóban működő börtönöket. A rabok a börtönfelügyelet egyik terhes alkalmazottját elengedték.

Maffiafőnökök megvont kiváltságai

A guatemalai belügyminisztérium állásfoglalása szerint a lázadásokat a hatóságok azon döntése váltotta ki, hogy megvonták a bűnszervezetek bebörtönzött vezetőinek kiváltságait. Razziák során a hatóságok mobiltelefonokat, fegyvereket, drogokat foglaltak le, illetve lebontottak a börtönök területén illegálisan emelt építményeket.

Nem hagyom magam zsarolni és nem fogom visszaadni a kiváltságaikat

– hangsúlyozta Marco Antonio Villeda belügyminiszter. „Amennyiben szükséges, karhatalommal lépünk fel a fegyintézetek feletti ellenőrzés visszaszerzése végett” – tette hozzá.

Közép-Amerikában a Maráknak nevezett bűnszervezetek egész városrészeket ellenőriznek, tevékenységük a védelmi pénzek beszedésétől a kábítószer-kereskedelemig terjed. A bebörtönzött bandavezérek gyakran a rácsok mögül irányítják bűnszervezeteiket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Irán, Golden Globe, Trump a megszerzett békedíjjal a hét képein
Cápatámadás a Sydney-i Operaház közelében: kritikus állapotban egy tinédzser
Grönland: Rendkívüli ülésre hívják össze vasárnapra az EU nagyköveteit
Nincs víz, benzin és áram a karibi országban, ráadásul Kubánál csak Ukrajna veszít több lakost
Rosta Miklós az Olaszország - Magyarország Európa-bajnoki mérkőzésen.
Kézilabda-Eb: Olaszország-Magyarország (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik