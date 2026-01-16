Nincs erőmű Ukrajnában, amit ne ért volna orosz csapás

Egyetlen erőmű sincs Ukrajnában, amelyet ne ért volna orosz csapás a háború alatt.

– közölte Denisz Smihál energiaügyi miniszter Kijevben a Kyiv Post szerint. Azt is bejelentette, hogy az országban jelentős korlátozások vannak az elektromossággal kapcsolatban.

Smihál szerint 612 célzott támadsát hajtott végre tavaly Oroszország az energiaügyi létesítményekkel szemben, és nem úgy tűnik, hogy lassulna az üzem.

Megawattok ezrei tűntek el, a világon soha senki nem nézett még szembe ilyen kihívással

– mondta Smihál, hozzátéve, hogy ennek ellenére egyben maradt az energiarendszer, az Ukrenergo továbbra is irányítja azt.

Ukrajnában eközben -17 fokos hőmérsékletek vannak, ezért a hatóságok enyhítettek a kijárási tilalmakon, hogy mindenki eljuthasson a biztonságos helyekre.