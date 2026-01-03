Valaki rengeteg pénzt nyert azon, hogy Maduro elfogására fogadott

Nem sokkal azelőtt, hogy az Egyesült Államok hadműveletet indított Nicolas Maduro elnök elfogására, valaki a Polymarketen elég gyanús befektetéseket tett, írja a Verge.

A fogadós oldalon volt egy fogadás arról, hogy Madurót erővel eltávolítják-e 2026 január elseje előtt a posztjáról. Az nemek alapvetően vezettek, de jött egy egy hete létrehozott fiók, amely harmincezer dollárt, nagyjából tízmillió forintot tett arra, hogy igen. A mai események után tudni lehet, hogy igaza volt, és 408 ezer dollárt, 130 millió forintot nyert rajta.

Az erről posztolók természetesen belsős információkat sejtenek az eset mögött, de ezt a Polymarket nem bünteti.