Teljes katonai védőfelszerelésben állt nyilvánosság elé a venezuelai belügyminiszter

Golyóálló mellényben és katonai fejvédőben, fegyveresek gyűrűjében jelent meg a kamerák előtt Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter az elnöki házaspár elfogását követően. A venezuelaiakhoz intézett beszédében a politikus nyugalomra intette a lakosságot, és azt kérte tőlük, hogy bízzanak a katonai és politikai vezetésben.

Cabello az amerikai hírszerzés szerint az egyik fő ellensége az USA-nak Venezuelában.