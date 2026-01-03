venezueladonald trumpnicolas madurorobbanások
Teljes katonai védőfelszerelésben állt nyilvánosság elé a venezuelai belügyminiszter

A venezuealai elnök, Nicolas Maduro a feleségével, Cilia Flores-szel érkezik a parlamentbe 2025 januárjában, Caracasban.
A venezuealai elnök, Nicolas Maduro a feleségével, Cilia Flores-szel érkezik a parlamentbe 2025 januárjában, Caracasban.

Golyóálló mellényben és katonai fejvédőben, fegyveresek gyűrűjében jelent meg a kamerák előtt Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter az elnöki házaspár elfogását követően. A venezuelaiakhoz intézett beszédében a politikus nyugalomra intette a lakosságot, és azt kérte tőlük, hogy bízzanak a katonai és politikai vezetésben.

Cabello az amerikai hírszerzés szerint az egyik fő ellensége az USA-nak Venezuelában.

