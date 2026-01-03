Teljes katonai védőfelszerelésben állt nyilvánosság elé a venezuelai belügyminiszter

Golyóálló mellényben és katonai fejvédőben, fegyveresek gyűrűjében jelent meg a kamerák előtt Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter az elnöki házaspár elfogását követően. A venezuelaiakhoz intézett beszédében a politikus nyugalomra intette a lakosságot, és azt kérte tőlük, hogy bízzanak a katonai és politikai vezetésben.
Cabello az amerikai hírszerzés szerint az egyik fő ellensége az USA-nak Venezuelában.
Venezuelan Interior Minister Diosdado Cabello addressed the nation following reports of Maduro and Cilia Flores being captured by U.S. forces. He urged calm and called on citizens to trust the leadership of the country’s top political and military command. U.S. intelligence has… pic.twitter.com/Bjo4girlSp
