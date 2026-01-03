Szijjártó Péter visszafogottan reagált a venezuelai eseményekre

A Caracasban végrehajtott amerikai akció kapcsán: magyar állampolgár nem került bajba az események során.

– írta Szijjártó Péter a Facebookon, miután szombat hajnalban az Egyesült Államok katonai akciót indított Venezuela ellen, majd elfogta annak diktátorát, Nicolas Madurót, akit a feleségével együtt ismeretlen helyre szállítottak.

A külügyminiszter szerint Caracasban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, ő jól van.

Két olyan magyar állampolgárról van tudomásunk, akik börtönben vannak Venezuelában, egyikük vidéki helyszínen, mely nem volt érintett, másikuk pedig a fővárosban, de azt a környéket sem érintették az események

– írta.

Korábban Magyar Péter emlegette fel Szijjártó és Maduro elnök találkozóját, amelyen 2023-ban kezet fognak egymással.