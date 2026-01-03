donald trumpnicolas madurorobbanásokvenezuela
A következő élő közvetítés része Donald Trump: Elkaptuk a venezuelai elnököt és a feleségét

Oroszország elítélte az amerikai támadást

Jesus Vargas/picture alliance via Getty Images
Delcy Rodriguez venezuleai alelnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
24.hu
2026. 01. 03. 12:07
Jesus Vargas/picture alliance via Getty Images
Delcy Rodriguez venezuleai alelnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Az orosz külügyminisztérium elítélte az Amerikai Egyesült Államok Venezuela elleni katonai agresszióját.

„Újra megerősítjük szolidaritásunkat a venezuelai nép és támogatásunkat a venezuelai vezetés felé az ország szuverenitása és a nemzeti érdekeinek megőrzése érdekében” – írták az oroszok a közleményükben, hozzátéve, hogy Latin-Amerikának a béke földjének kell maradnia.

Kerestük a magyar külügyminisztériumot, hogy hogyan látják a történéseket, már csak azért is, mert mindkét féllel jó viszonyt ápolnak. Amint válaszolnak, beszámolunk róla.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
A védelmi miniszter, aki túlélte a bombázást, harciasan nyilatkozott
Trump: Elkaptuk Madurót és a feleségét
Páncélosok az elnöki palotánál
„Antiszemita benzint öntött a nyílt tűzre” Izrael szerint New York új polgármestere
Donald Trump: Elkaptuk a venezuelai elnököt és a feleségét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik