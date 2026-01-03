Oroszország elítélte az amerikai támadást

Az orosz külügyminisztérium elítélte az Amerikai Egyesült Államok Venezuela elleni katonai agresszióját.

„Újra megerősítjük szolidaritásunkat a venezuelai nép és támogatásunkat a venezuelai vezetés felé az ország szuverenitása és a nemzeti érdekeinek megőrzése érdekében” – írták az oroszok a közleményükben, hozzátéve, hogy Latin-Amerikának a béke földjének kell maradnia.

Kerestük a magyar külügyminisztériumot, hogy hogyan látják a történéseket, már csak azért is, mert mindkét féllel jó viszonyt ápolnak. Amint válaszolnak, beszámolunk róla.