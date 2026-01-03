donald trumpnicolas madurorobbanásokvenezuela
A következő élő közvetítés része Donald Trump: Elkaptuk a venezuelai elnököt és a feleségét

Az amerikai külügyminiszter már év végén célzott a vádemelésre

admin Kerner Zsolt
2026. 01. 03. 14:43

Marco Rubio december végén hosszú sajtótájékoztatót tartott, ahol arról beszélt, hogy a venezuelai rezsim illegitim és együttműködik Iránnal, valamint a Hezbollah-val, miközben drogkereskedelemmel és a terrorista drogkereskedő szervezetekkel dolgozik együtt. Itt utalt egy fontos lépésre.

Mandel NGAN / AFP Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere az év végi sajtótájékoztatóján.

Legitimnek tartjuk-e Madurot? Nem. De nem csak én nem, New York állam déli részének esküdtszéke látta a bizonyítékokat és úgy döntött, vádat emel ellene. És nem csak Maduro ellen, egyébként, hanem egy rakás emberrel szemben a kormányából. A vád drogkereskedelem.

– mondta akkor egy kérdésre. Ami ebben újdonság, hogy Maduro mellett több más kormánytaggal szemben is vádat emeltek, ami még eszkalálhatja a helyzetet.

