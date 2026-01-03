A védelmi miniszter, aki túlélte a bombázást, harciasan nyilatkozott

Nem sokkal korábban beszámoltunk arról, hogy az amerikai bombázások egyik célpontja volt a védelmi miniszter, akinek caracasi otthonát találat érte.

Most egy videófelvétel szerint jól van, sőt, harccal fenyegetőzik.

„Nem fogunk tárgyalni, nem fogjuk megadni magunkat, győzni fogunk” – fogadkozott Vladimir Padrino López, akinek a főnökét, Nicolas Maduro elnököt közben elhurcolták az amerikaiak.