A védelmi miniszter, aki túlélte a bombázást, harciasan nyilatkozott

Nem sokkal korábban beszámoltunk arról, hogy az amerikai bombázások egyik célpontja volt a védelmi miniszter, akinek caracasi otthonát találat érte.
Most egy videófelvétel szerint jól van, sőt, harccal fenyegetőzik.
„Nem fogunk tárgyalni, nem fogjuk megadni magunkat, győzni fogunk” – fogadkozott Vladimir Padrino López, akinek a főnökét, Nicolas Maduro elnököt közben elhurcolták az amerikaiak.
