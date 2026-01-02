Két síelő lavinát indított el a Fogarasi-havasokban

Nagy kiterjedésű lavinát indított el két síelő a Fogarasi-havasokban – adta hírül a Transtelex. Az eset, melyről videó is készült, a romániai Szeben megyében történt, a Bilea-tó térségében. A hógörgeteg több mint 300 méteren zúdult le, de a síelőknek sikerült időben kimenekülniük, így senki sem sérült meg.

A hegyimentők által közzétett videófelvételen látható, milyen gyorsan és mekkora tömegben indult meg a hó a meredek lejtőn.

A hegyimentők szerint a lavina a tó fölötti felső régióból indult, és egészen a tó környékén található bódék alá futott ki. A mentők kiemelték: a síelők szerencsésen megmenekültek, a helyzet azonban könnyen súlyos balesettel is végződhetett volna.

A megnövekedett lavinaveszély miatt a hegyimentők arra is figyelmeztetnek:

a hegyre induló síelők indulás előtt mindig ellenőrizzék a hó- és lavinahelyzetről szóló hivatalos előrejelzéseket,

kerüljék az 1800 méter feletti, nem biztosított területeket,

és tartsák be a kijelölt útvonalakat, valamint a mentők utasításait.

Továbbá jelezték, hogy a Fogarasi-havasok magasabban fekvő térségeiben továbbra is fokozott óvatosság szükséges, a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik.