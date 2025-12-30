Trump Iránt és a Hamászt is megfenyegette

Hétfőn találkozott egymással Donald Trump amerikai és Benjamin Netanjahu izraeli elnök Trump floridai Mar-a-Lago-i birtokán – közölte a Reuters. A találkozón a gázai háború mellett szóba került Irán, Szíria és Törökország is.

Trump kész újra lebombázni Iránt, de nem „pazarolna üzemanyagot”

Az Egyesült Államok támogathat egy újabb nagyszabású csapást Irán ellen, amennyiben Teherán újra megkezdi ballisztikus rakéta- vagy nukleáris fegyverprogramjának újjáépítését, közölte az amerikai elnök.

„Azt olvasom, hogy fegyvereket és más dolgokat halmoznak fel, és ha ez így van, akkor nem azokat a helyszíneket használják, amelyeket megsemmisítettünk, hanem esetleg másokat” – mondta Trump a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Pontosan tudjuk, hová mennek, mit csinálnak, és remélem, nem teszik ezt, mert nem akarunk üzemanyagot pazarolni egy B–2-esre. Ez oda-vissza egy 37 órás út. Nem akarok rengeteg üzemanyagot elpazarolni

– tette hozzá, utalva a korábbi csapásban használt bombázóra.

Irán – amely júniusban 12 napos háborút vívott Izraellel – a múlt héten közölte, hogy ebben a hónapban már másodszor tartott rakétagyakorlatokat.

Jöhet a második szakasz Gázában?

„Elszabadul a pokol” – figyelmeztetett Trump arra a kérdésre válaszolva, mit tesz, ha a Hamász nem teszi le a fegyvert. A harcok során már korábban is tett hasonló kijelentéseket. Kijelentette, hogy szeretné elindítani az Izrael és a Hamász között októberben megkötött tűzszüneti megállapodás második szakaszát, amely két évnyi gázai harc után jött létre. Ez a lépés nemzetközi békefenntartó erők telepítését vonná maga után a palesztin területen.

Ám a következő szakasz elérése komoly akadályokba ütközhet, ugyanis Izrael és a Hamász kölcsönösen súlyos szerződésszegésekkel vádolják egymást. A Hamász, amely elutasította a lefegyverzést, ismét erősíti ellenőrzését, miközben az izraeli csapatok a Gázai-övezet mintegy felében továbbra is be vannak ásva. Izrael jelezte: ha a Hamász nem fegyverzi le magát békés úton, katonai műveleteket indít ennek kikényszerítésére.

A tűzszünet első szakasza részleges izraeli kivonulást, a segélyek növelését, valamint túszok palesztin fogvatartottakra és elítéltekre történő cseréjét foglalta magában. Trump terve a gázai háború lezárására végső soron Izrael kivonulását, a Hamász lefegyverzését és kormányzati szerepének feladását tartalmazzák. A tűzszünet következő fázisához Netanjahu várhatóan azt is követeli majd, hogy a Hamász az első szakasz lezárásaként szolgáltassa vissza a Gázában maradt utolsó izraeli túsz földi maradványait. Az elhunyt túsz, Ran Gvili családja is a miniszterelnök delegációjával utazott Floridába.

Izrael még nem nyitotta meg a Gáza és Egyiptom közötti rafahi átkelőt – amely szintén Trump tervének feltétele –, mondván, erre csak Gvili maradványainak visszaszolgáltatása után kerül sor. Trump elmondta: Netanjahuval nem értenek teljes mértékben egyet az Izrael által megszállt Ciszjordánia kérdésében, de nem részletezte a nézeteltérést.

Izrael bizalmatlan az új szír vezetéssel szemben

A találkozó előtt Trump újságíróknak azt mondta, Netanjahuval megvitatja a török békefenntartók esetleges gázai telepítését. Ez kényes kérdés: Trump gyakran dicsérte Recep Tayyip Erdoğan török elnököt, miközben Izrael és Törökország viszonya jóval hűvösebb.

Netanjahu szerint Izrael célja a békés határ biztosítása Szíriával, Trump pedig azt mondta, biztos benne, hogy Izrael jól kijön majd Ahmed al-Sara’a elnökkel, aki azután került hatalomra, hogy tavaly megbuktatták a régóta uralkodó Bassár el-Aszadot. Izrael azonban bizalmatlan az új vezetővel szemben – aki korábban az al-Kaida tagja volt –, olyannyira, hogy júliusban kormányzati épületeket bombázott Damaszkuszban.