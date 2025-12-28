A levegőben ütközött össze két helikopter

Egy ember meghalt, egy másik súlyosan megsérült, amikor két helikopter a levegőben ütközött össze New Jersey-ben, írja az AP hírügynökség.

A hammontoni rendőrség vasárnap helyi idő szerint délben kapott bejelentést légibalesetről, a tűzoltók is a helyszínre mentek. Két helikopter, egy Enstrom F-28A és egy Enstrom 280C ütközött össze a Hammonton reptér felett.

Hammontonnak körülbelül 15 ezer lakosa van, New Jersey állam féli részén fekszik. Az esetről készült videón az AP szerint látszik, ahogy az egyik helikopter irányíthatatlanul pörög a levegőben.