Beszorult a szaunába és meghalt egy házaspár Tokióban

Borzalmas tragédia történt Japánban hétfőn, amikor egy privát szaunában tűz keletkezett, a bent tartózkodó házaspár pedig nem tudta kinyitni az ajtót, és segítséget sem tudtak kérni, így esélyük sem volt elmenekülni, írja a BBC.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben. A helyi sajtó szerint a két áldozat a 37 éves Yoko Matsuda műkörmös és férje, Masanari, aki szépségszalont üzemeltetett.

Amikor a tűzoltók a helyszínre értek, a szauna kilincse a földön hevert. A házaspár tagjai egymáson feküdtek a földön, kezük pedig az ajtó közelében volt. Bár kórházba szállították őket, később mindketten meghaltak.

Találtak egy megégett törölközőt is a szaunában, vélhetően ez úgy gyulladhatott meg, hogy érintkezett a forró szaunakövekkel.

Úgy tudni, hogy a létesítmény tűzjelzője ki volt kapcsolva az elmúlt két évben, ráadásul a vészjelző sem működött, amivel értesíteni tudták volna az áldozatok a dolgozókat. Mivel ennek le volt törve a fedele, a házaspár valószínűleg próbálta azt használni.

A Sauna Tiger elnevezésű szaunázó a honlapján őszinte részvétét fejezte ki áldozatainak, fájdalmukat pedig nem tudták szavakban kifejezni.

Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak Japánban a privát szaunák, de ezek egyre több balesetet is okoznak.