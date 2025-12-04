Rekord összeggel támogatja egy brit milliárdos Nigel Farage kampányát

9 millió font (3,9 milliárd forint) értékben támogatja a Nigel Farage vezette Reform UK pártot egy brit milliárdos – adta hírül az brit Választási Bizottság adatközlése nyomán az Independent. A nagylelkű támogató, egy bizonyos Christopher Harborne korábban már Boris Johnson idején is támogatta a torykat, de a Reform UK elődjének tekintett Brexit Pártot is támogatta már.

A brit születésű, de thai útlevéllel is rendelkező Harborne légiközlekedési vállalkozóként és kriptobefektetőként szerezte vagyonát. Bár több mint húsz éve Thaiföldön él, látszólag nem hagyja hidegen a brit belpolitika sem. Adományával rekordot állított be: a ma élő emberek között nincs olyan, aki nála nagyobb összeggel támogatott volna politikai pártot Nagy-Britanniában. Az örökranglistán is csak Lord Sainsbury előzi meg, aki végrendeletében – melyet a lord 2023-as halála után végre is hajtottak – 10 millió fontot hagyott a Konzervatív Pártra.

A vizsgált időszakban a legtöbb támogatást a Reform UK kapta – összesen 10,5 millió fontot –, őket követi a Konzervatív Párt 7 millió font támogatással. A harmadik helyen a Munkáspárt áll 2,5 millió font adománnyal, a Liberális Demokraták pedig 2 millió fonttal a negyedik helyre értek oda.