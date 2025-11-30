orosz-ukrán háborúdrónokháborúfekete-tenger
Orosz tankerhajókat robbantott fel Ukrajna a Fekete-tengeren

2025. 11. 30. 07:24
Két orosz tankerhajót talált el drónokkal Ukrajna a Fekete-tengeren. A támadással Oroszország olajiparát igyekeznek gyengíteni, hogy nyomást helyezzenek a nagyhatalomra – írja a Guardian.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint a két hajó a támadás pillanatában nem szállított olajat, éppen Novorosszijszk kikötővárosba tartottak, ahol vélhetően külföldi exportra szánt rakományt vettek volna fel. A tankerek elleni katonai akcióról felvételeket is közöltek, ezen látható amint vízi drónok a járművek közvetlen közelében felrobbannak. A hajókat súlyos kár érte, várhatóan jó ideig nem lesznek üzemképesek.

Az ukrán erők már hónapok óta támadnak orosz olajfinomítókat, többnyire repülő drónok segítségével. A mostani akciót Oroszország úgynevezett „árnyékflottája” ellen irányult, amellyel a nyugati szankciók ellenére szállítanak olajat nagy mennyiségben. Egyebek mellett az ebből befolyó bevételekből finanszírozzák az Ukrajna elleni háborút, ezért az infrastruktúra gyengítése fontos célja Kijevnek.

A vízi drónok tulajdonképpen távirányítású, kis méretű motorcsónakok, amelyek robbanóeszközökkel vannak felszerelve. Feladatuk, hogy ellenséges járművek közelébe kerülve felrobbanjak, ezzel kárt okozva a célpontokban. A vízi drónok a hadihajókhoz és a rakétákhoz kifejezetten olcsó, ugyanakkor meglepően hatékony eszközei a tengeri hadviselésnek. Óriási szerepet játszottak abban, hogy Ukrajnának sikerült visszaszorítania az orosz hadiflottát a Fekete-tengeren.

