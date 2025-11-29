ingatlannew yorkolasz maffiasteve witkoff
Pisztollyal a zoknijában járt pénzt beszedni, most az USA-t képviselve Putyinéknak ad titokban tanácsokat – kicsoda Steve Witkoff?

Anna Moneymaker / Getty Images
admin Szegő Iván Miklós
2025. 11. 29. 07:18
Anna Moneymaker / Getty Images
A New York-i olasz maffia által ellenőrzött környéken épített lakásokat, amikor Bronx és Harlem nem számított az amerikai ingatlanpiac menő helyszíneinek. Pisztolyt hordott, hogy be tudja szedni a bérleti díjakat. Ma már Putyinékkal tárgyal, de sokak szerint főnökét, Donald Trumpot is elárulta az oroszoknak. Kicsoda Steve Witkoff, a kétmilliárd dolláros vagyonú ingatlanmogul, akit a katariak is kisegítenek, ha kell, és aki ma is birtokolja a világ egykori legmagasabb felhőkarcolóját?

Az egész világsajtót bejárta a hír, hogy lehallgatták az Ukrajnáról tárgyaló amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin embereinek beszélgetéseit. A felvételek – melyeknek csak a leirata kapott nyilvánosságot – szerint Witkoff tanácsokat adhatott az oroszoknak, hogy Putyin miként hízelegjen az amerikai elnöknek, és hogy a Kreml miként érje el a céljait.

Witkoff az ukrajnai háború lezárásáról egyeztetett orosz partnereivel, a nevéhez kötik azt a 28 pontos „amerikai” béketervet is, amelyet novemberben szivárogtattak ki. Az időközben már módosított elképzelés inkább az orosz érdekeknek felelt meg eredetileg, és sokan úgy gondolják, hogy az amerikaiaknak tulajdonított tervezet alapja egy az oroszok által készített dokumentum lehetett.

De honnan került elő Steve Witkoff, és honnan ismeri olyan jól Donald Trumpot, hogy elnök különmegbízottja lett?

Al Bello / Getty Images Steve Witkoff Donald Trump társaságában az olasz Jannik Sinner és a spanyol Carlos Alcaraz közötti férfi egyes döntő mérkőzést nézi a 2025-ös US Openen  2025. szeptember 7-én, New Yorkban.

Bronxi, harlemi ingatlanbizniszek

Witkoff New Yorkban született, akárcsak Trump, és jelenleg Floridában él, akárcsak az elnöki posztot betöltő barátja. Közös bennük az is, hogy mindketten érdekeltek a New York-i ingatlanbizniszben, Witkoff azonban Bronx és Harlem felemelkedését kihasználva gazdagodott meg. Az egykor hírhedt negyedekben, korát megelőzve kezdett lakásokat építeni.

Történt ez akkor, amikor még a közbiztonság olyan rossz volt ezen a környéken, hogy az ügyvédként végzett kezdő vállalkozó zoknijába rejtett fegyverrel járt behajtani a bérleti díjakat a saját maga építette házak lakóitól. Ezekben a városrészekben a New York-i olasz maffia volt az úr, és érdekes módon Witkoff sok esetben először szerzett tudomást az olcsón eladásra kínált telkekről. Megvásárolta azokat, majd új lakásokat felhúzva, sokszoros haszonnal szállt ki az üzletekből.

Azon a környéken alapozta tehát meg gazdagságát és befolyását, ahol eredetileg két olasz család – a Gambino és a Genovese família – vetélkedett.

