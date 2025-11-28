Macron nagyon eltiltaná a diákokat a mobiltelefontól a középiskolában

Arról ír a Politico, hogy Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt pénteken , hogy jövőre „valószínűleg” nem használhatnak majd mobiltelefont a diákok a francia középiskolákban.

Franciaországban egyébként az alsóbb osztályokban már betiltották a mobiltelefont, azaz 7 és 14 év közt a diákoknak tilos ilyen eszközt használniuk az iskolákban 2018 óta. Ezt terjesztenék ki most a középiskolákra,

A korlátozás bevezetéséhez ugyanakkor új jogszabályokat kell elfogadnia a francia nemzetgyűlésnek.

Magyarországon már 2024. szeptemberétől tilos a mobilhasználat az általános és a középiskolákban.