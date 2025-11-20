Orbán Viktor: Van három javaslat az asztalon

135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának

– írta Orbán Viktor a Facebookon, miután az Index megírta: az Európai Bizottság elnöke hétfőn levelet küldött az Európai Unió tagállamainak, gyors megállapodást sürgetve Ukrajna jövő évi és 2027-es költségvetési hiányának finanszírozásáról.

Ursula von der Leyen felvázolta a főbb lehetőségeket, amelyeket a bizottság azonosított Ukrajna további, időszerű pénzügyi támogatására. Mint írta, „a finanszírozásnak gyorsan rendelkezésre kell állnia, az első kifizetéseknek 2026 második negyedévének elejére hatályba kell lépniük.”

Közölte, a 2026-ra szükséges 103,2 milliárd eurós katonai szükségletek felét Ukrajna tudja finanszírozni, így 51,6 milliárd eurós hiány marad. A 2026–2027-es időszakra vonatkozó becsült fennmaradó szükségletek összesen 135,7 milliárd eurót tesznek ki, tette hozzá.

Orbán szerint „az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon.”

Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk. A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd. A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk

– írta a miniszterelnök, aki szerint „válasszuk hát a józan eszünket.”

„Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére. Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából!” – fogalmazott a kormányfő.

Mindeközben kiszivárgott egy 28 pontos amerikai-orosz terv az ukrajnai háború lezárásáról.