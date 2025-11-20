németországautóiparvisszaesésfoglalkoztatás
Tizenhárom éves mélyponton a német autóipar

Képünk illusztráció. HENDRIK SCHMIDT / dpa Picture-Alliance via AFP
2025. 11. 20. 12:05
2011 óta nem látott szinte csökkent a foglalkoztatás a német autóiparban, vette észre a német statisztikai hivatal friss adatközlését a portfolio.hu. Szeptember végén 721 400 főt foglalkoztatott az ágazat – beleértve a beszállítókat is. Ez pont 48 700-al kevesebb mint egy éve, ami így 6,3 százalékos visszaesést jelent. 

A teljes német feldolgozóipar is gyengélkedik: szeptemberben 5,43 millió embert alkalmaztak, ami 120 300 fővel kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A fentiek ellenére – a gépgyártás után – továbbra is az autóipar Németország második legnagyobb ipari foglalkoztatója. A nehézségek hátterében többek között a magas amerikai vámteher, a kínai elektromosautó-gyártók által jelentett konkurencia és a nemrégiben újra kialakuló chipellátási problémák állnak.

Sajátos kitettségünk miatt Magyarországot különösen is erősen érinti a német gazdaságban tapasztalható visszaesés. Erre korábban utalt Lázár János építési és közlekedési miniszter is, miszerint

ha a német gazdaság beteg, akkor a magyar gazdaság is köhög.

