A testőrök akadályozták meg, hogy megverjék a lengyel nagykövetet Szentpéterváron

Megtámadta egy csapat tüntető Krzysztof Krajewski, Lengyelország moszkvai nagykövetét vasárnap – írja a Meduza alapján a Hvg.hu. Krajewskit egy csoport „aktivista” támadta meg, akik lengyel- és ukránellenes jelszavakat skandáltak.
A nagykövet azért volt Szentpéterváron, hogy a helyi lengyel közösséggel ünnepelje a lengyel függetlenség napját. Amikor a Szent Katalin-bazilikába mentek a lengyel misére, akkor tűntek fel a tüntetők. A Meduza szerint először csak verbálisan zaklatták a nagykövetet, később azonban már megpróbálták megütni, ami a testőröknek köszönhetően nem sikerült.
A lengyel külügyminisztérium képviselője szerint az orosz fél elismerte, hogy ilyen helyzetnek nem lett volna szabad kialakulnia.
A nagykövet szerint gyakoriak a hasonló incidensek Oroszországban, amikor a Moszkván kívüli lengyel közösséggel találkozik.
❗️Krzysztof Krajewski, Polish ambassador to Russia, was attacked in St Petersburg.
According to TVP, the ambassador was attacked by an aggressive group of about 10 people carrying anti-Polish and anti-Ukrainian banners. They surrounded him and attempted to strike him.
“It began… pic.twitter.com/LHiFdwmW5y
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2025