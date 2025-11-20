oroszországlengyelországnagykövet
A testőrök akadályozták meg, hogy megverjék a lengyel nagykövetet Szentpéterváron

Polish Ambassador to Russia Krzysztof Krajewski gives a speech during a ceremony marking International Holocaust Remembrance Day at the Jewish Museum and Tolerance Centre in Moscow on January 27, 2025. (Photo by AFP)
2025. 11. 20. 17:56
Polish Ambassador to Russia Krzysztof Krajewski gives a speech during a ceremony marking International Holocaust Remembrance Day at the Jewish Museum and Tolerance Centre in Moscow on January 27, 2025. (Photo by AFP)

Megtámadta egy csapat tüntető Krzysztof Krajewski, Lengyelország moszkvai nagykövetét vasárnap – írja a Meduza alapján a Hvg.hu. Krajewskit egy csoport „aktivista” támadta meg, akik lengyel- és ukránellenes jelszavakat skandáltak.

A nagykövet azért volt Szentpéterváron, hogy a helyi lengyel közösséggel ünnepelje a lengyel függetlenség napját. Amikor a Szent Katalin-bazilikába mentek a lengyel misére, akkor tűntek fel a tüntetők. A Meduza szerint először csak verbálisan zaklatták a nagykövetet, később azonban már megpróbálták megütni, ami a testőröknek köszönhetően nem sikerült.

A lengyel külügyminisztérium képviselője szerint az orosz fél elismerte, hogy ilyen helyzetnek nem lett volna szabad kialakulnia.

A nagykövet szerint gyakoriak a hasonló incidensek Oroszországban, amikor a Moszkván kívüli lengyel közösséggel találkozik.

