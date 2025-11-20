A testőrök akadályozták meg, hogy megverjék a lengyel nagykövetet Szentpéterváron

Megtámadta egy csapat tüntető Krzysztof Krajewski, Lengyelország moszkvai nagykövetét vasárnap – írja a Meduza alapján a Hvg.hu. Krajewskit egy csoport „aktivista” támadta meg, akik lengyel- és ukránellenes jelszavakat skandáltak.

A nagykövet azért volt Szentpéterváron, hogy a helyi lengyel közösséggel ünnepelje a lengyel függetlenség napját. Amikor a Szent Katalin-bazilikába mentek a lengyel misére, akkor tűntek fel a tüntetők. A Meduza szerint először csak verbálisan zaklatták a nagykövetet, később azonban már megpróbálták megütni, ami a testőröknek köszönhetően nem sikerült.

A lengyel külügyminisztérium képviselője szerint az orosz fél elismerte, hogy ilyen helyzetnek nem lett volna szabad kialakulnia.

A nagykövet szerint gyakoriak a hasonló incidensek Oroszországban, amikor a Moszkván kívüli lengyel közösséggel találkozik.