17 órán át lángolt Zágráb legendás toronyháza

Hétfő este gyulladt ki Zágráb híres toronyháza, de a tüzet csak kedd estére tudták eloltani, írja a horvát Index. A Vjesnik-toronyház 17 órán keresztül lángolt, közel száz tűzoltó próbálta oltani.

A tűznek áldozatai nincsenek, de az épület teljesen kiégett és súlyosan megrongálódott, írja az AP. A tűz oka nem ismert.

A toronyház 16 emeletes, de az alapvetően alacsony Zágrábban ez is magasnak számít. 1972-ben építették, a Vjesnik horvát napilap székháza volt. A lap 2012-ben szűnt meg, azóta a horvát adóhatóság használta az épületet archívumként.