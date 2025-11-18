hotelluxusDubajciel dubai marina
Dubaj: megnyílt a világ legmagasabb hotelje

A kép jobb szélén látható a dubaji Ciel Tower. Michael Lee / Gettyimages
2025. 11. 18. 17:19
A kép jobb szélén látható a dubaji Ciel Tower. Michael Lee / Gettyimages

377 méteres magasságával rekorder lett a Dubajban található, ma megnyílt Ciel Dubai Marina nevű luxushotel, számolt be róla az Independent. Az InterContinental Hotels Group multinacionális vendéglátóipari vállalat által épített komplexum 82 emeleten 1004 szobát és lakosztályt tartalmaz. Az épület egy másik rekordot is magáénak tudhat: itt található a világ legmagasabban fekvő feszített víztükrű medencéje, egyedülálló kilátással a dubaji partvidékre.

A hotelben helyet kapott még nyolc ázsiai étterem is, köztük a díjnyertes Tattu fúziós étteremmel. A luxust jövő év februárjától egy wellness fürdő és egy 24 órás nyitvatartással üzemelő konditerem teszi majd teljessé.

