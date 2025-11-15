Lenyűgöző, ahogy a lengyel államfő edz

edzéskarol nawrockilengyelország
2025. 11. 15.

Egy aktív sportoló is megirigyelheti a lengyel elnök, a 42 éves Karol Nawrocki fizikumát és technikáját, ahogy a lengyel függetlenség napi felvonulás előtt edzett: rendkívül dinamikusan nyomta a fekvőtámaszokat különféle nehezítő figurákat bevetve. Ilyet más politikustól nem láttunk még, hiába szeretik mások is megosztani az edzésükről a felvételeket.


Az idén megválasztott államfő láthatóan otthon érzi magát az edzőtermekben, nemcsak fittneszezni és súlyzózni, hanem bokszolni és focizni is szokott.

