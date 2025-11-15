Lenyűgöző, ahogy a lengyel államfő edz

Egy aktív sportoló is megirigyelheti a lengyel elnök, a 42 éves Karol Nawrocki fizikumát és technikáját, ahogy a lengyel függetlenség napi felvonulás előtt edzett: rendkívül dinamikusan nyomta a fekvőtámaszokat különféle nehezítő figurákat bevetve. Ilyet más politikustól nem láttunk még, hiába szeretik mások is megosztani az edzésükről a felvételeket.

A video of Poland’s new conservative President Karol Nawrocki working out before going to the Polish Independence Day March is going viral on the Polish internet The Independence Day March is Europe’s largest annual gathering for nationalists, conservatives and patriots 🇵🇱 pic.twitter.com/byZs9oGOyR — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2025



Az idén megválasztott államfő láthatóan otthon érzi magát az edzőtermekben, nemcsak fittneszezni és súlyzózni, hanem bokszolni és focizni is szokott.