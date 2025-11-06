Gépfegyveres kalózok jutottak fel egy tankhajóra Szomália partjainál

Gépfegyverekkel és gránátokkal támadtak rá kalózok egy tankhajóra csütörtökön Szomália partjainál, az elsődleges beszámolók szerint a fedélzetre is feljutottak, írja a Sky News.

A támadás tényét több, egymástól független szervezet is megerősítette. A célba vett jármű egy máltai felségjelzésű tanker, amely a Hellas Aphrodite nevet viseli.

A hajó az indiai Sikkából indult és a dél-afrikai Durbanba tartott.

A kalózok egy általuk lefoglalt iráni halászhajóról indították a támadást.

A tankerhajón 24 fős személyzet tartózkodik, ők állítólag bezárkóztak a támadás idejére. Náluk fegyver nem volt, így megvédeni sem tudták magukat.

Az a híradások alapján egyelőre nem egyértelmű, hogy az incidensnek vége van-e már.