Figyelmeztette a Katalóniában tartózkodó magyarokat a Konzuli Szolgálat

Marc Asensio / NurPhoto via AFP
admin Vaskor Máté
2025. 11. 06. 10:05
A Spanyol Országos Meteorológiai Szolgálat (AEMET) előrejelzése szerint jelenleg Katalónia nagy részére narancssárga riasztás van érvényben a várható viharos esőzések, jégeső és erős szélviharok miatt, közölte csütörtökön reggel a Konzuli Szolgálat a honlapján.

Katalóniában szerdán este a Polgári Védelmi szervek különösen heves esőzésekre, valamint árvízveszélyre figyelmeztették a helyi lakosságot és riasztásukat minden lakosnak mobiltelefonon is elküldték push üzenetben.

A Konzuli Szolgálat figyelmeztetése szerint a lakosokat az illetékes szervek arra kérik, hogy a holnap hajnalban és reggel különösen a tengerparti területeken várható viharos esőzések és áradások miatt kerüljék az utazást és a szabadtéri tevékenységeket, illetve maradjanak távol a folyóktól, patakoktól és árterektől. Az üzenetben felhívták a lakosság figyelmét, hogy folyamatosan kövessék figyelemmel a meteorológiai és közlekedési információkat.

Kérjük, amennyiben a térségben tartózkodik vagy a térségbe tervez utazást, kövesse a helyi hatóságok utasításait és regisztráljon konzuli védelemre!

– jelezték.

