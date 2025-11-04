Németország még 3 milliárd euróval növelné Ukrajna jövő évi támogatását

Németország azt tervezi, hogy jövőre mintegy hárommilliárd euróval növeli az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást – erősítette meg a Reuters hírügynökségnek kedden egy német kormányzati forrás a Handelsblatt című üzleti napilap értesülését.

A 2026-os költségvetésben korábban 8,5 milliárd eurót különítettek el Ukrajnának, ebben benne van az Oroszországgal szembeni védekezésre fordítható katonai támogatás is.

A kormányzati forrás a Reutersnek elmondta, hogy a védelmi minisztérium felveti a kérdést a költségvetésről szóló, jövő heti, utolsó parlamenti üléseken, amelyek alkalmával módosító indítványokat lehet még tenni. Friedrich Merz kancellár a névtelen forrás szerint támogatja az elképzelést.