Ukrán drónok robbantottak az oroszok egyik fontos Fekete-tengeri olajtermináljában

Ukrán dróntámadás érte egy Oroszország egyik kulcsfontosságú fekete-tengeri kikötőjét vasárnap. A drón megrongálta Tuapszéban található olajterminál infrastruktúráját – írt a Reuters.

A Kijev rendszeresen veszi célba Oroszország hátországát, és hónapok óta mér csapásokat orosz olajfinomítókra, -lerakatokra és –vezetékekre. Médiaforrások arról számoltak be, hogy nyugati hírszerző ügynökségek segítették Ukrajnát a csapásokban.

A november 2-án éjjel Tuapsze kikötőjét ért dróntámadás következtében két külföldi civil hajó is megrongálódott

– közölte az orosz Krasznodari terület rendkívüli műveleti parancsnoksága egy közleményben.

Az orosz és ukrán Telegram hírcsatornák ellenőrizetlen felvételein egy lángoló terminál és egy tartályhajó látható éjszaka, ezeket a hírügynökség még nem tudta független forrásokból megerősíteni.

A műveleti parancsnokság közölte, hogy a hajók legénysége nem sérült meg, és hogy minden tüzet eloltottak, de „a terminál épületei és infrastruktúrája” károkat szenvedett.

Az ukrán belbiztonsági szolgálat (SZBU) egyik tisztviselője szerint öt dróntámadás is ért a kikötőben álló olajszállító tartályhajót, a rakodó infrastruktúrát és a közeli kikötői épületeket.

A kikötőben található a Tuapsze fekete-tengeri olajterminál mellett a Rosneft tárolója is. Az exportorientált feldolgozókapacitás napi 240 ezer hordó, amit innen főként Kínába, Malajziába, Szingapúrba és Törökországba szállítanak. A tuapszei olajfinomítót korábban Vlagyimir Putyin is meglátogatta.