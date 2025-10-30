Semjén Zsolt reagált Hilarion és Nagy Feró ügyére

Mint az egyházi kapcsolatokért felelős miniszternek az a munkám, hagy korrekt, együttműködő, jó kapcsolatot tartsak minden egyházi vezetővel, így az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjévcl és annak mindenkori, így korábbi vezetőjével, Hilarion metropolitával is, a magyar állami érdekeknek megfelelően.

Ezt válaszolt Semjén Zsolt, akit Arató Gergely (DK) kérdezett erről. Az ellenzéki képviselő felidézte, hogy a miniszter korábban azt állította, Hilarion metropolitának csupán a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adta át, amely egy hivatalos elismerés volt a keresztény közösségek támogatásáért és diplomáciai tevékenységéért. Ugyanakkor a nyilvánosságra került információk szerint mégsem egyszeri alkalommal találkozott vele, hanem havonta rendszeresen egyeztettek jelentős politikai és egyházi ügyekről. Ezért azt kérdezte:

Valóban csak a kitüntetést adta át Hillarion metropolitának, vagy rendszeresen találkozott vele személyesen is?

Milyen ügyeket érintettek ezek a találkozók, és ezeknek volt-e bármilyen hivatalos vagy állami szerepük?

Kíván-e részletes tájékoztatást adni ezen találkozók céljáról és tartalmáról a Parlamentnek?

Hogyan viszonyul kapcsolata Hilarion metropolita szexuális zaklatási vádjaihoz és a nyilvánosságra hozott ügyekhez?

Semjén Zsolt ezekre nem válaszolt, de jelezte: egyetlen egyházi személynek sem viszonyul sehogy a magánéletéhez; természetesen, amennyiben — bárkivel jogilag, ténybelileg megalapozott vonatkozások merülnek fel, ahhoz ő és munkatársai úgy viszonyulnak, ahogy az a magyar állam szolgálatában állóktól elvárható.

Nem.

A miniszterelnök-helyettes csak ennyit felelt Arató Gergelynek, illetve Jakab Péternek. Mindketten Orbán Viktort kérdezték arról, hogy Nagy Feró Szőlő utcai ügyről tett kijelentései miattvisszavonják-e az énekes Kossuth-díját. Jakab Péter szerint a Beatrice frontemberének szavai nemcsak rá hoztak szégyent, hanem az ország egészére is, a miniszterelnök pedig van jogszabályi lehetősége kezdeményezni a Kossuth-díj visszavonását. Arató képviselő arra is emlékeztette a kormányfőt, hogy az énekes a Zebra Polgári Kör tagja, ahogy Kocsis Máté, Szijjártó Péter is.