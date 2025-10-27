Kiadják Németországnak az ukrán Szerhij K.-t, aki részt vehetett az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásában

Az olasz bíróság jóváhagyta egy ukrán férfi kiadatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett a 2022-es, a balti-tengeri Északi Áramlat gázvezetékeket megrongáló robbanásokban –írja a Deutsche Welle hírügynökségekre támaszkodva a férfi ügyvédjének nyilatkozata alapján.

A robbanások a két Északi Áramlat 1-2 négy, párhuzamosan futó vezetékéből hármat tettek használhatatlanná.

A bírósági döntés lehetővé teszi a német ügyészség számára, hogy közvetlenül kihallgassák a gyanúsítottat azzal a szabotázscselekménnyel kapcsolatban, amely egy kulcsfontosságú gázszállítási útvonalat vágott el Oroszország és Európa között. Az Északi Áramlat gázvezetékek az orosz-ukrán háború kezdetétől Németország orosz energiafüggőségének szimbólumaivá váltak.

A férfit, akit a német adatvédelmi törvényeknek megfelelően Szerhij K. néven azonosítottak, augusztusban tartóztatták le az olaszországi Rimini közelében egy európai elfogatóparancs alapján. Ügyvédje a Reutersnek azt mondta, hogy fellebbezni fog a döntés ellen.