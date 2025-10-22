Izraelbe utazott az amerikai alelnök

Nehéz feladatnak nevezte a Gázai övezetet ellenőrző Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet lefegyverzését és az övezet újjáépítését J.D. Vance amerikai alelnök szerdán Izraelben, ahol Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel egyeztetett.

Nagyon-nagyon nehéz feladat előtt állunk; le kell fegyverezni a Hamászt és újjá kell építeni Gázát annak érdekében, hogy a gázaiak életét jobbá tegyük, és biztosítani kell azt is, hogy a Hamász többé ne jelentsen fenyegetést izraeli barátaink számára

– szögezte le Vance a kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Kiemelte azonban, hogy „a tűzszünet a várakozásoknál is jobban halad”, és reményét fejezte ki, hogy a fegyvernyugvás tartós lesz, és „az egész Közel-Keletre egy jobb jövő vár”.

Vance elmondta: Donald Trump amerikai elnök bízik abban, hogy Izrael – Washington többi, a Perzsa(Arab)-öbölben lévő szövetségesével együtt – rendkívül pozitív szerepet kap a régióban.

Így aztán, őszintén szólva, az Egyesült Államoknak kicsit kevesebbet kell majd foglalkoznia a Közel-Kelettel, mert előlépnek régiós szövetségeseink, és átveszik az ellenőrzést a világ őket megillető szegletében

– húzta alá.

Mint mondta, a gázai tűzszünet lehetőséget ad Izraelnek arra, hogy megerősítse kapcsolatait a Közel-Kelet országaival – példaként említette Izraelnek a 2020-ban, Trump első elnöksége Izrael Marokkóval, az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel megkötött egyezményeit, amelyek keretében a három arab ország normalizálta kapcsolatait a zsidó állammal -, és lehetőséget ad egy tartós szövetségi rendszer kiépítésére a térségben.

Ez az Egyesült Államok legfontosabb érdeke, és úgy vélem, Izraelé is

– tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy amennyiben a gázai helyzetet példásan sikerül rendezni, az modellként szolgálhatna a világon más békeszerződésekhez is.

Netanjahu a sajtó előtt kijelentette, hogy hazája az izraeli biztonsági érdekeket szem előtt tartva hoz döntéseket, azonban hangsúlyozta: „közös döntéseket hozunk a régió érdekében, és azt gondolom, ez mindkettőnknek hasznos”.

Úgy vélte továbbá, hogy Izraelnek – a hadsereg műveletei révén – „sikerült kést szegeznie a Hamász torkának”, míg az Egyesült Államok eredményesen elszigetelte a szervezetet az arab és az iszlám világban.

A miniszterelnök elmondta, hogy a megbeszélésen egyeztettek a Gázai övezet „holnapjáról”, beleértve a kérdést, ki fogja biztosítani a területen a rendet, milyen kormányzat jön létre a térségben, „és nagyon jó ötletek születtek”.

Nem lesz egyszerű, de nem is lesz lehetetlen

– szögezte le.

Netanjahu az esetlegesen Gázába vezénylendő török biztonsági erőkkel kapcsolatos kérdésre azt felelte, erről közösen kell dönteni.

Vance ezzel kapcsolatban azt mondta, Törökországnak „konstruktív szerepet szánnak” a tűzszünet második szakaszában.

Netanjahu méltatta továbbá a hazája és az Egyesült Államok közötti “páratlan szövetséget”, azonban „szamárságnak” minősítette azon kijelentéseket, amelyek szerint Izrael „amerikai vazallusállam” lenne.

Vance Jichák Hercog izraeli elnökkel is találkozott, aki köszönetet mondott Trumpnak a régió ügyében tett erőfeszítéseiért.

„Reményt kell adni térségünknek, Izraelnek, palesztin szomszédainknak és gyermekeink jövőjének” – szögezte le Hercog, azonban aláhúzta azt is, hogy Izrael továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Hamász az összes, még az övezetben lévő izraeli túsz holttestét visszaadja a zsidó államnak.

Vance Izraelben a tervek szerint találkozik a túszok családtagjaival is.

(MTI)