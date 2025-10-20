Budapest előtt: telefonon egyeztetett Szergej Lavrov és Marco Rubio

Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről – közölte honlapján hétfőn az orosz diplomácia.

Túl sok mindent ugyanakkor nem árultak el arról, hogy mi hangzott el pontosan a felek között. Az orosz külügy mindössze annyit közölt, hogy Lavrov és Rubio „konstruktív megbeszélést folytattak, amelynek középpontjában azok a konkrét lépések álltak, amelyekkel megvalósíthatók a Vlagyimir Putyin elnök és Donald Trump amerikai elnök október 16-i telefonbeszélgetése során elért megegyezések”.

Hogy az amerikai és az orosz elnök következő személyes találkozójának a helyszíne Budapest lesz, arról először Donald Trump beszélt nyilvánosan. Ezt követően felgyorsultak az események, Orbán Viktor azóta mindkét vezetővel egyeztetett, a találkozó előkészületei pedig már zajlanak. A budapesti csúcsra két héten belül sor kerülhet, bár hivatalos dátum még nincs.