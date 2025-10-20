oroszországegyesült államokmarco rubioszergej lavrov
Nagyvilág

Budapest előtt: telefonon egyeztetett Szergej Lavrov és Marco Rubio

The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
admin Rugli Tamás
2025. 10. 20. 18:21
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről – közölte honlapján hétfőn az orosz diplomácia.

Túl sok mindent ugyanakkor nem árultak el arról, hogy mi hangzott el pontosan a felek között. Az orosz külügy mindössze annyit közölt, hogy Lavrov és Rubio „konstruktív megbeszélést folytattak, amelynek középpontjában azok a konkrét lépések álltak, amelyekkel megvalósíthatók a Vlagyimir Putyin elnök és Donald Trump amerikai elnök október 16-i telefonbeszélgetése során elért megegyezések”.

Hogy az amerikai és az orosz elnök következő személyes találkozójának a helyszíne Budapest lesz, arról először Donald Trump beszélt nyilvánosan. Ezt követően felgyorsultak az események, Orbán Viktor azóta mindkét vezetővel egyeztetett, a találkozó előkészületei pedig már zajlanak. A budapesti csúcsra két héten belül sor kerülhet, bár hivatalos dátum még nincs.

Kapcsolódó
Kaiser Ferenc: Putyinnak Budapesten már nem lesz könnyű pár üres gesztussal megnyugtatnia Trumpot
A szakértő szerint nehéz lesz meggyőzni az orosz elnököt arról, hogy túl sokba kerül neki a folytatás, és az sem kizárható szempont, hogy Putyin egy diktátor, ami csökkenti a racionalitás szerepét a döntéshozatalban.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Politico: szavazati jog nélküli tagságot kínálhat az EU Ukrajnának
Tusk a Trump-Putyin találkozóról: Nem szabad nyomást gyakorolni az ukrán elnökre a területi engedmények témájában
A tengerbe csúszott landoláskor egy teherszállító repülőgép Hongkongban, két ember meghalt
Smaragd, zafír és gyémánt, történelmi tárgyak: listán az ékszerek, amiket elraboltak a Louvre tolvajai
Orbán a parlamentben: jövőre emelhetik a szociális dolgozók bérét, a békére várnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik