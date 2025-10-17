Zelenszkij: Gáza után itt van Trump elnök pillanata az ukrajnai békére

A Gázai övezetben elért tűzszünet után Donald Trump amerikai elnök számára itt a pillanat az ukrajnai háború leállítására – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a washingtoni Fehér Házban péntek este, a Donald Trumppal folytatott tárgyalásaik kezdetén.

Donald Trump megerősítette, hogy telefonon megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel arról, hogy a közeljövőben Budapesten találkoznak. Úgy vélte, jó esély van arra, hogy az ukrajnai háborúban megállítható a vérontás.

Zelenszkij, aki egyebek között Tomahawk rakétarendszerek szállítását szeretné elérni országa számára, egyetértett azzal, hogy „fegyverszünetre van szükségük”. Trump reményét fejezte ki, hogy a szóban forgó rakéták nélkül is befejezhető a háború.

Trump méltatta Zelenszkijt a kitartásáért, és hozzátette: „mi is kitartottunk vele.”

